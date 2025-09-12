بلدية بخعون تهنئ جمال لتوليه رئاسة الهيئة الناظمة للكهرباء

Advertisement

تقدمت بلدية بخعون – بالتهنئة من ابن البلدة المحامي مروان جمال لتوليه رئاسة الهيئة الناظمة للكهرباء في ، معتبرة أن هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء البلدة.وأشادت البلدية بـ قدرات الشباب والكفاءات العالية لأبناء بخعون، مؤكدة أنهم قادرون على تحمل المسؤوليات الوطنية والمساهمة في خدمة لبنان، متمنية له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة لما فيه خير الوطن وأهله.