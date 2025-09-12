Advertisement

لبنان

بلدية بخعون تهنئ جمال لتوليه رئاسة الهيئة الناظمة للكهرباء

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:15
تقدمت بلدية بخعون – الضنية بالتهنئة من ابن البلدة المحامي مروان عبد الرحمن جمال لتوليه رئاسة الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان، معتبرة أن هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء البلدة.
وأشادت البلدية بـ قدرات الشباب والكفاءات العالية لأبناء بخعون، مؤكدة أنهم قادرون على تحمل المسؤوليات الوطنية والمساهمة في خدمة لبنان، متمنية له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة لما فيه خير الوطن وأهله.
 
