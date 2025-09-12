لسالكي نفق شكا... بيانٌ مهمّ من قوى الأمن

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:اعتبارًا من تاريخ 13-9-2025، ولغاية 20-9-2025، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من قبل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، بأعمال تنظيف جدران نفق شكا، على مراحل عدّة، وفقًا للتّالي:بتاريخ 13-9-2025 لجهة اليسار من المسلك ، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 18:00بتاريخ 14-9-2025 لجهة اليسار من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 15-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 16-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 17-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 18-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 19-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00بتاريخ 20-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00