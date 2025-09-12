Advertisement

لبنان

لسالكي نفق شكا... بيانٌ مهمّ من قوى الأمن

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:18
Doc-P-1416096-638932908807801879.jpg
Doc-P-1416096-638932908807801879.jpg photos 0
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

اعتبارًا من تاريخ الغد 13-9-2025، ولغاية 20-9-2025، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من قبل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، بأعمال تنظيف جدران نفق شكا، على مراحل عدّة، وفقًا للتّالي:
بتاريخ 13-9-2025 لجهة اليسار من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 18:00
بتاريخ 14-9-2025 لجهة اليسار من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 15-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 16-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 17-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 18-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الشرقي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 19-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
بتاريخ 20-9-2025 لجهة اليمين من المسلك الغربي، من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 14:00
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، ومنع المرور على مسرب واحد فقط داخل النّفق، والإبقاء على مسربَين مفتوحَين أمام حركة السّير.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
 
 
 
