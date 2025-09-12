Advertisement

لبنان

فرنجيه ووفد الرابطة المارونية.. تعزيز الوجود المسيحي في لبنان

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:50
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في بنشعي وفداً من المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة النقيب مارون الحلو، بحضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف سعادة.
وشمل اللقاء مناقشة أعمال ونشاطات الرابطة والمستجدات السياسية الراهنة والتحديات الوطنية والاجتماعية والتربوية، بهدف تعزيز الوجود المسيحي في لبنان وتثبيت أبناءه في أرضهم.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24