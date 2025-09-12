فرنجيه ووفد الرابطة المارونية.. تعزيز الوجود المسيحي في لبنان

Advertisement

استقبل رئيس المرده في بنشعي وفداً من المجلس التنفيذي الجديد للرابطة برئاسة النقيب مارون الحلو، بحضور النائب طوني والوزير السابق يوسف .وشمل اللقاء مناقشة أعمال ونشاطات الرابطة والمستجدات السياسية الراهنة والتحديات الوطنية والاجتماعية والتربوية، بهدف تعزيز الوجود المسيحي في وتثبيت أبناءه في أرضهم.