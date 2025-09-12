"قدماء القوات المسلحة" لسلام.. مطالبة بحقوق المحاربين القدامى

Advertisement

أصدرت رابطة قدماء القوات المسلحة بيانًا، أعلنت فيه زيارة بروتوكولية إلى رئيس ، حيث تم عرض مطالب عاجلة للمحاربين القدامى، على رأسها رفع الظلم المزمن وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق.وشدد رئيس الرابطة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنصاف المتقاعدين، محذراً من استمرار تجاهل هذه الشريحة التي قدمت التضحيات من أجل الوطن.وأكدت الرابطة استمرار تحركها بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن كرامة المحاربين وتحقيق حقوقهم المستحقة، مشيرة إلى أن والحق لا يُساوم عليه.