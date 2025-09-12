Advertisement

لبنان

"قدماء القوات المسلحة" لسلام.. مطالبة بحقوق المحاربين القدامى

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:54
أصدرت رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية بيانًا، أعلنت فيه زيارة بروتوكولية إلى رئيس مجلس الحكومة نواف سلام، حيث تم عرض مطالب عاجلة للمحاربين القدامى، على رأسها رفع الظلم المزمن وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق.
وشدد رئيس الرابطة العميد شامل روكز على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنصاف المتقاعدين، محذراً من استمرار تجاهل هذه الشريحة التي قدمت التضحيات من أجل الوطن.

وأكدت الرابطة استمرار تحركها بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن كرامة المحاربين وتحقيق حقوقهم المستحقة، مشيرة إلى أن الصبر له حدود والحق لا يُساوم عليه.
 
