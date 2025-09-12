Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديات المنية و"تيكا".. دعم لمشاريع حيوية

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:00
استقبل رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة ممثل وكالة التنمية التركية "تيكا" في لبنان الدكتور أونور غيزوم، بحضور المهندس حبيب حمزة وممثلين عن لجان العلاقات الخارجية والتربية والعضوية في البلدية.
خلال اللقاء، تم عرض أوضاع المنطقة وسبل التعاون لدعم مشاريع حيوية للبلدية والاتحاد، وتوافق الطرفان على دراسة عدة مشاريع تنموية تهدف إلى النهوض بمنطقة المنية وتعزيز إنمائها.
 
(الوكالة الوطنية)
