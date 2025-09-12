Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبل رئيس ممثل وكالة التنمية " " في الدكتور أونور غيزوم، بحضور المهندس حبيب حمزة وممثلين عن لجان العلاقات الخارجية والتربية والعضوية في البلدية.خلال اللقاء، تم عرض أوضاع المنطقة وسبل التعاون لدعم مشاريع حيوية للبلدية والاتحاد، وتوافق الطرفان على دراسة عدة مشاريع تنموية تهدف إلى النهوض بمنطقة وتعزيز إنمائها.