منسى في لقاء لاوندس: ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية

استقبل اللواء ، اليوم في مكتبه في اليرزة، لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وسبل مواجهتها، بما يعزز الاستقرار.



ونوه منسى بـ"الدور المحوري لجهاز في الحفاظ على الأمن"، مشددا على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير أساليب العمل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة".

(الوكالة الوطنية)