لبنان

منسى في لقاء لاوندس: ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:44
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، اليوم في مكتبه في اليرزة، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وسبل مواجهتها، بما يعزز الاستقرار.

ونوه منسى بـ"الدور المحوري لجهاز أمن الدولة في الحفاظ على الأمن"، مشددا على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل رفع مستوى الأداء وتطوير أساليب العمل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة".
 
(الوكالة الوطنية)
