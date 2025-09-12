بالصور.. النيران تُحرق "مخدرات" مضبوطة في لبنان

أعلنت لقوى الامن الداخلي في بيان، أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - في وحدة الشرطة القضائية، وبناء على إشارة المختص، أتلفا كمية من المواد المخدرة المضبوطة، وذلك في مكب ضهر البيدر المستحدث، بحضور الاستئنافي في القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم في العامة النقيب محمد الحاج، والكاتب وليد عويدات من قلم التمييزية، وبمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية وقوة من ".

وعدد البيان "المواد المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:



- /2,257.5/ كلغ من مادة "حشيشة الكيف"



- /6.3/ كلغ من مادة "الماريجوانا"



- /6,164,419/ حبة "كبتاغون"



- /26.15/ كلغ من مادة ال "كوكايين"



- /1,112/ ليتر من مواد أولية سائلة