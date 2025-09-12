Advertisement

لبنان

بالصور.. النيران تُحرق "مخدرات" مضبوطة في لبنان

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:15
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - زحلة في وحدة الشرطة القضائية، وبناء على إشارة القضاء المختص، أتلفا كمية من المواد المخدرة المضبوطة، وذلك في مكب ضهر البيدر المستحدث، بحضور النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتوجيه والمراسم في شعبة العلاقات العامة النقيب محمد الحاج، والكاتب وليد عويدات من قلم النيابة العامة التمييزية، وبمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية وقوة من شعبة المعلومات".
وعدد البيان "المواد المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:
 

- /2,257.5/ كلغ من مادة "حشيشة الكيف"
 

- /6.3/ كلغ من مادة "الماريجوانا" 
 

- /6,164,419/ حبة "كبتاغون"
 

- /26.15/ كلغ من مادة ال "كوكايين"
 

- /1,112/ ليتر من مواد أولية سائلة
 

- /1,179/كلغ من مواد أولية صلبة.
 
 
