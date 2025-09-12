عون استقبل هولاند: العلاقات بين لبنان وفرنسا تاريخية

استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، السابق فرنسوا هولاند، بعيد وصوله الى للمشاركة في لقاء حواري تنظمه جريدة "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها في الذكرى المئوية لتأسيسها.

وأعرب الرئيس هولاند عن سعادته لوجوده في بيروت مرة أخرى، مؤكداً تعلق الشعب الفرنسي بلبنان وبشعبه.



ورحب بالرئيس هولاند مستذكراً مواقفه المؤيدة للبنان خلال توليه السدة الرئاسية ، ومؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط بفرنسا التي كانت دائماً الى جانب لبنان في مختلف المجالات.