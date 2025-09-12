من جعجع.. رسالة إلى مجلس النواب

كتب " " على حسابه عبر منصة "إكس": في زمن يتحكّم فيه بمفاصل الاقتصاد والابتكار والتعليم، لن يبقى متفرّجاً. مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنجز في ، وعلى المجلس النيابي السير به سريعاً. هذه ليست وزارة عادية بل أداة استراتيجية لإدخال لبنان في العصر الرقمي، ولخلق فرص عمل حديثة، ولتحفيز بيئة ريادة الأعمال".

