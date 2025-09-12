Advertisement

لبنان

من جعجع.. رسالة إلى مجلس النواب

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:31
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": في زمن يتحكّم فيه الذكاء الاصطناعي بمفاصل الاقتصاد والابتكار والتعليم، لن يبقى لبنان متفرّجاً. مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنجز في مجلس الوزراء، وعلى المجلس النيابي السير به سريعاً. هذه ليست وزارة عادية بل أداة استراتيجية لإدخال لبنان في العصر الرقمي، ولخلق فرص عمل حديثة، ولتحفيز بيئة ريادة الأعمال".
وختم: "فلنخرج من دوامة الجمود، ونمنح لبنان فرصة للحاق بالعالم، وبناء الجمهورية الرقمية التي ننتظرها".
 
 
 
