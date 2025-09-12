Advertisement

لبنان

أفرام تسلم من السفير العماني دعوة للمشاركة في ملتقى الصناعة اللبنانية في مسقط

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:00
استقبل النائب نعمة افرام في مقر "مشروع وطن الإنسان" سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الذي سلمه دعوة من وزير الصناعة والتجارة العماني الدكتور قيس اليوسف، لزيارة السلطنة والمشاركة في ملتقى الصناعة اللبنانية المقرر عقده في مسقط بين 27 و29 تشرين الثاني، برعاية الوزير اليوسف ووزير الاقتصاد عامر البساط.
وتخلل اللقاء عرض شامل حول الاقتصاد العماني، وقدم السعيدي شرحا عن "رؤية عمان 2040" والفرص الاستثمارية المتاحة أمام اللبنانيين في السلطنة والعالم.
 


بدوره، شكر افرام لـ"السفير والوفد المرافق الدعوة"، مثمنا "التعاون القائم، خصوصا على المستويات الاقتصادية والصناعية والتجارية".
 


ورافق السعيدي كل من رئيس الملتقى الاقتصادي التجاري العماني – اللبناني الدكتور علي مهدي ورئيس تجمع صناعيي جبل عامل أمين أيوب.
لبنان

إقتصاد

وزير الاقتصاد

وزير الصناعة

اللبنانية

جبل عامل

علي مهدي

العماني

السلطنة

السعيد

