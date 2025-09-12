أفرام تسلم من السفير العماني دعوة للمشاركة في ملتقى الصناعة اللبنانية في مسقط

استقبل النائب نعمة افرام في مقر "مشروع وطن الإنسان" سفير سلطنة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، الذي سلمه دعوة من والتجارة الدكتور قيس اليوسف، لزيارة والمشاركة في ملتقى الصناعة المقرر عقده في مسقط بين 27 و29 تشرين الثاني، برعاية الوزير اليوسف ووزير الاقتصاد عامر البساط.

Advertisement



وتخلل اللقاء عرض شامل حول الاقتصاد العماني، وقدم السعيدي شرحا عن "رؤية عمان 2040" والفرص الاستثمارية المتاحة أمام اللبنانيين في السلطنة والعالم.





بدوره، شكر افرام لـ"السفير والوفد المرافق الدعوة"، مثمنا "التعاون القائم، خصوصا على المستويات الاقتصادية والصناعية والتجارية".