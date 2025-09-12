Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف عيترون في الجنوب

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:05
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بلدة عيترون في جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أصابت أحد الأشخاص أمام باحة منزله في منطقة الضهور في بلدة عيترون وتم نقله الى المستشفى.
 

"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت حفارة في اطراف بلدة عيترون لجهة بليدا
lebanon 24
13/09/2025 01:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة
lebanon 24
13/09/2025 01:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة
lebanon 24
13/09/2025 01:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في الجنوب
lebanon 24
13/09/2025 01:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

إسرائيل

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24