بيانٌ من قوى الأمن.. تدابير سير على هذه الطرقات

صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة- مـا يلي:





يُقام عند السّاعة 18:00 من 14-9-2025، في ساحة ساسين/الأشرفيّة – ، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد ، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025.

أولاً: منع وقوف الآليّات، في وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى "أوتيل ديو"، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.





ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.





يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.