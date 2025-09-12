Advertisement

لبنان

بيانٌ من قوى الأمن.. تدابير سير على هذه الطرقات

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:34
صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة- مـا يلي:


يُقام عند السّاعة 18:00 من يوم الأحد 14-9-2025، في ساحة ساسين/الأشرفيّة – بيروت، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التالية:
أولاً: منع وقوف الآليّات، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة ساسين إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى "أوتيل ديو"، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.


ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.


يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.
