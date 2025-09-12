Advertisement

لبنان

بعد غارة عيترون.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:14
أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء الجمعة، استشهاد شخص إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة عيترون - جنوب لبنان.
وكانت طائرة مسيرة استهدفت محيط منزل أحد المواطنين في البلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد غارة الخيام... بيان من "الصحة"
lebanon 24
13/09/2025 01:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
lebanon 24
13/09/2025 01:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن غارة الخرايب.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
13/09/2025 01:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت حفارة في اطراف بلدة عيترون لجهة بليدا
lebanon 24
13/09/2025 01:55:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

عيترون

