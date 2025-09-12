نصار: حريصون على حماية الإعلاميين وترسيخ حرية التعبير

Advertisement

التقى وزير العدل ، بحضور وزير الاعلام ، عدداً من أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الالكترونية، في قاعة الرابع من آب في مبنى اليوم، وجرى نقاش معمق حول سبل تعزيز التعاون بين والإعلام بأبعاده الاعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين واحترام المعايير القضائية التي تراعي الأصول القانونية، إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون حرية التعبير.وأكد وزير العدل على انه "منذ استلام الوزارة كان من ضمن أولوياته صون الحرية الاعلامية وحماية حقوق الصحافيين، وأن هذه اللقاءات تأتي بعد عمل تراكمي لمنع التجاوزات بحق الصحفيين، واثبتنا بعد مدة منذ استلام الوزارة اننا وضعنا كافة التجاوزات السابقة وراءنا"، مشيراً إلى "أهمية إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع كجزء من تنظيم العلاقة بين الاعلام والقضاء".ولفت إلى أن "قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية التي ينبغي على جميع الوسائل الإعلامية احترامها".واستمع ، الى آراء واقتراحات الحاضرين وقدم اقتراحاته، من اجل التقدم في هذا الملف وصون الحريات الاعلامية والقضاء على السواء.ودعا نصار "المنصات والمواقع إلى التنسيق المباشر مع للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي يساهم في حماية الحقوق والحريات الاعلامية، وايضاً في تسريع صدور الذي امل الوزير أنه سيُبصر النور قريباً".وختم وزير العدل بالتأكيد على أن "العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على ، والتواصل الدائم، وتبادل الأفكار المتقدمة، بما يخدم حرية التعبير وترسيخ العدالة". (الوكالة الوطنية)