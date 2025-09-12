وزير الأشغال يبحث التعاون مع ألمانيا ويُتابع ملفات النقل والبنى التحتية

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل اليوم، سلسلة اجتماعات في مكتبه، استهلها بلقاء القائمة بالأعمال في السفارة كتارينا لاك و السكرتيرة الأولى للشؤون الاقتصادية والإعلامية والثقافية كارولينا تيوورت، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والبنى التحتية.كما التقى وزير الأشغال النائبين ورامي ، وتم التطرق إلى الملفات الإنمائية والخدماتية التي تهم المواطنين في مختلف المناطق.وعقد وزير الأشغال اجتماعات مع كل من جمعية "اليازا" للسلامة المرورية، ثم مع وفد من النادي اللبناني لليخوت والسيارات، وتم التداول في قضايا تعزيز الأنشطة الرياضية والسياحية البحرية.وفي موازاة ذلك، اجتمع وزير الأشغال مع الفرق الفنية والمتعهدين، واطلع منها على الأشغال المتعلقة بتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيلها، مؤكدا "ضرورة متابعة هذه الأعمال وصيانة القنوات المكشوفة والمغلقة والريغارات والعبارات المخصصة لعبور المياه تحت الطرق، منعا لتجمعات قد تؤثر على السلامة العامة وحركة السير".وأكد وزير الأشغال "أهمية التنسيق بين الإدارات المعنية ومتابعة الأشغال ميدانيا عبر كوادر الوزارة الفنية والرقابية لضمان جهوزية البنية التحتية". (الوكالة الوطنية)