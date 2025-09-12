عبد المسيح: المطلوب خطوات أسرع في ملف الكهرباء

كتب النائب على منصة "أكس": "انتقدت سابقا الوزير بكل احترام، وأوجه له اليوم كل الشكر والتقدير على إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء. أتمنى عليه الإسراع في تفعيلها ووضع خطة زمنية واضحة للبدء بالعمل الجاد لتنظيم قطاع الكهرباء. كما أذكر معاليه بضرورة تسريع تطبيق في ، لفتح الباب أمام الاستثمارات وتخفيف عبء فاتورة الطاقة على المواطنين والمؤسسات التجارية. كنا تحت الصفر، واليوم وصلنا إلى الصفر، والطريق ما زالت طويلة".

