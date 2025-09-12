Advertisement

لبنان

عبد المسيح: المطلوب خطوات أسرع في ملف الكهرباء

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:54
كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "أكس": "انتقدت سابقا الوزير جو الصدي بكل احترام، وأوجه له اليوم كل الشكر والتقدير على إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء. أتمنى عليه الإسراع في تفعيلها ووضع خطة زمنية واضحة للبدء بالعمل الجاد لتنظيم قطاع الكهرباء. كما أذكر معاليه بضرورة تسريع تطبيق قانون اللامركزية في الطاقة المتجددة، لفتح الباب أمام الاستثمارات وتخفيف عبء فاتورة الطاقة على المواطنين والمؤسسات التجارية. كنا تحت الصفر، واليوم وصلنا إلى الصفر، والطريق ما زالت طويلة".
قانون اللامركزية

أديب عبد المسيح

الطاقة المتجددة

عبد المسيح

جو الصدي

المسيح

جو ال

