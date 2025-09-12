Advertisement

لبنان

في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار

Lebanon 24
12-09-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1416210-638933094358268121.jpg
Doc-P-1416210-638933094358268121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال في منطقة الخط العربي – وادي خالد - عكار بين عشيرتي آل سميران وآل فواعرة، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة المدعو ع.س بطلق ناري في عنقه.
Advertisement
 
 
وسارعت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى راهبات السلام في القبيّات للمعالجة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى مكان الإشكال وفرضت طوقاً أمنياً للسيطرة على الوضع.


وتسود المنطقة حالياً أجواء من التوتر والغضب على خلفية الحادثة.
 
 
مواضيع ذات صلة
في عكار.. إشكال وتضارب بين عدد من الشبان!
lebanon 24
13/09/2025 01:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: لم تتم أي عملية لتبادل المحتجزين بين عشائر البدو والمسلحين في السويداء
lebanon 24
13/09/2025 01:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر لن يناقش الثلاثاء صفقة تبادل الأسرى ولا وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/09/2025 01:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي وويتكوف تبادلا الرؤى بشأن جهود تأمين وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
13/09/2025 01:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

الصليب الأحمر

وادي خالد

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-12
16:51 | 2025-09-12
16:48 | 2025-09-12
16:35 | 2025-09-12
16:17 | 2025-09-12
15:56 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24