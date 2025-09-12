في عكار.. إشكال بين عشيرتين وتبادل لإطلاق النار

وقع إشكال في منطقة الخط العربي – - بين عشيرتي آل سميران وآل فواعرة، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة المدعو ع.س بطلق ناري في عنقه.

وسارعت فرق اللبناني إلى إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى راهبات السلام في القبيّات للمعالجة، فيما حضرت قوة من الجيش إلى مكان الإشكال وفرضت طوقاً أمنياً للسيطرة على الوضع.