Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: شح المياه أبرز تحديات القطاع حالياً

Lebanon 24
12-09-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1416219-638933107577679551.png
Doc-P-1416219-638933107577679551.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق  وزير الزراعة  نزار هاني سلسلة من المشاريع الزراعية  اليوم من بلدة المختارة وحملت عناوين مهمة لتطوير القطاع الزراعية بشكل عام، واهمها زيادة المراكز الزراعية بما فيها مراكز المشروع الاخضر، من اجل تسهيل تقديم طلبات المواطنين، والمدارس الزراعية والمختبرات.
Advertisement
كما اطلق  نداء للمزارعين من اجل التسجيل في سجل المزارعين، ليكون بمقدورهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي والصحي ومن المشاريع الزراعية مستقبلا، مشيرا إلى ان "عدد المسجلين حتى الان اصبح 54 الف مزارع على مستوى لبنان، لكن منطقة الجبل تعتبر الاقل عددا حتى الان. ورأى ان اكبر التحديات التي تواجه القطاع راهنا شح المياه، بحيث سيكون ثمة ارشادات حول نوعية الزراعات التي تقاوم المناخ الجاف وأساليب الري". 

كلام الوزير هاني جاء في لقاء عام اقيم في دار عام بلدة المختارة، بدعوة من وزارة الزراعة ومصلحة الزراعة في جبل لبنان واتحاد بلديات الشوف الأعلى، ضمن لقاءات مع باقي الاتحادات البلدية في الشوف، بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ورجال دين وعدد كبير من المزارعين في المنطقة. 

وبعد كلمة من رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى ورئيسة بلدية المختارة لينا سركيس،  اذ اشارت الى" ضرورة اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي وخاصة في هذه المنطقة التي تعنى بالزراعة والاستفادة من القطاع.

وتحدث وزير الزراعة هاني مشددا في كلمته على "اهمية التعاون مع الجمعيات المشاركة والبلديات،  لتنفيذ المشاريع الزراعية، ضمن الخطة العشرية 2026 ل2035 التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والمعطيات العلمية المرتبطة بالتحديات الزراعية".

اضاف: "الهدف هو وضع خريطة زراعية، تعطي للمزارعين ما يفيدهم والأفضل والأنواع والأماكن المتاحة، اخذين بعين الإعتبار التربة والمياه وباقي التحديات. العمل الان على تسجيل كل المزارعين، كي يحمل كل مزارع بطاقة هوية له من خلال سجل زراعي يساعده ذلك في المستقبل بخصوص الضمان الاجتماعي والصحي ومستقبلا بالنسبة للروزنامة الزراعية . لقد سجل حتى الان 54 الف مزارعا وجبل لبنان هو الاقل عددا، والشوف اقل ايضا، علما ان مساحة الاراضي في الشوف اكبر من عاليه وبعبدا،  ولذا نوجه نداء بهذا الخصوص ونحضّر لقاءات في اتحادات بلديات السويجاني واتحاد الحرف، لتشجيع المزارعين التسجيل، كي يكون لنا قاعدة بيانات لتنظيم القطاع مستقبلا".

واستطرد: "بالنسبة للمياه معنا المسؤولين في المشروع الاخضر، لوضع أساس للبنية التحتية الزراعية بخصوص المياه وهو التحدي الاكبر المرتبط بشح كميات المياه والمتساقطات وتقديم الإرشاد وانظمة الري، التي تعتمد على التنقيط، ولدينا في بلدة مرستي تجربة تعتمد على "حساسات التربة" هذا نموذجي نطمح تعميمه على القرى واستخدام الشتول الأكثر مقاومة للمناخ، ولدينا في الشوف مركز الاحراج ومصلحة الأبحاث التي مهمتها الفحوصات للتربة حول نوعية المنتجات والمختبرات موجودة في بعقلين. وقريبا سنفتتح مركز للمشروع الاخضر سينضم لمركز دير القمر، لتسهيل أمور المزارعين لتقديم الطلبات بخصوص الخزانات والاستصلاح والطرقات يكون المركز موجود لهذ الخدمات في دير القمر". 

اضاف:" اطلقنا التسجيل بالمدرسة الزراعية للشباب والصبايا ونشجع كل شبابنا ليكونوا ايضا مثل هؤلاء الخريجون الجدد، التسجيل لكل مهتم في بعقلين والعدد قليل حتى الان ، وان شاء الله القطاع ينشط والمدرسة افضل مكان لمساعدة المزارعين، لدينا مشاريع للادوية وإنتاج الحليب والقطاع كله ، نتعاون لتقويته ليكون مفيدا للمزارعين والأمن الغذائي والاقتصاد".

وتابع:" نشجع التسويق الزراعي ليكون مربوط بين المزارعين والمصنعين والمسوقين لتطوير الأسواق، لدينا عمل كبير من خلال المحمية وهناك تجارب في جباع ومرستي وبعذران نعمل لتطوير تلك التجارب وتنميتها لتحسين الزراعة المستدامة والاقتصاد المهم المبني على الزراعة". 

ثم رد هاني على اسئلة واستفسارات المزارعين. 

واختتم اللقاء بندوة زراعية تحدث فيها المدير التقني لجمعية مشاتل لبنان المهندس الزراعي شربل حبيقة متناولا المواضيع الزراعية المطروحة والشتول ودور الجمعية بهذا الخصوص . (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
انهيار مائي وزراعي وكهربائي ومخاوف من انهيار مالي في قطاع المياه
lebanon 24
13/09/2025 01:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة المنظمة الدولية للهجرة: لا مأوى آمنا في قطاع غزة وهناك شح في الماء والغذاء والدواء
lebanon 24
13/09/2025 01:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد أزمة شح المياه ومزارعو التفاح مصرون على الاستمرار
lebanon 24
13/09/2025 01:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة جو صدي: نلتقي لبحث موضوع شح المياه وعادة تتحضر البلدان قبل سنوات عبر خطط استباقية
lebanon 24
13/09/2025 01:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحادات البلدية

الوكالة الوطنية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

جبل لبنان

المستقبل

في دار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-12
16:51 | 2025-09-12
16:48 | 2025-09-12
16:35 | 2025-09-12
16:17 | 2025-09-12
15:56 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24