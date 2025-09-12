Advertisement

لبنان

رصاص يطال طائرة بين لبنان وسوريا.. إليكم ما جرى!

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1416222-638933116702566180.jpg
Doc-P-1416222-638933116702566180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم الجمعة، بأنَّ الشاب "ع.ز" أصيب بجروحٍ إثر حادثة أمنية حصلت في بلدة مشتى حمود - عكار، شمال لبنان.
Advertisement
 
 
وذكرت المصادر الميدانية أنَّ الشخص المذكور أصيب بشظايا المُضادات الأرضية التابعة للجيش السوري وذلك لحظة إطلاق القوات السوريَّة وابلاً من الرصاص بإتجاه مسيّرة كانت تحلق عند الحدود اللبنانية - السورية في أجواء منطقة وادي خالد والقرى السورية المجاورة.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جعجع: نأمل انطلاق صفحة جديدة بين لبنان وسوريا وأن نطوي الخلافات السابقة بين البلدين
lebanon 24
13/09/2025 01:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
13/09/2025 01:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى ليلاً في البقاع
lebanon 24
13/09/2025 01:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
على طريق الصياد.. اليكم ما جرى عصراً
lebanon 24
13/09/2025 01:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24

شمال لبنان

وادي خالد

اللبنانية

السورية

لبنان24

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-12
16:51 | 2025-09-12
16:48 | 2025-09-12
16:35 | 2025-09-12
16:17 | 2025-09-12
15:56 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24