لبنان
ترقّب.. ماذا سيشهد مخيم عين الحلوة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-09-2025
|
15:12
photos
قالت معلومات "
لبنان24
"، اليوم الجمعة، إنَّ اتصالات مُكثفة حصلت مُؤخراً بشأن خطوة تسليم سلاح ثقيل عائد لحركة "فتح" في مُخيمي
عين الحلوة
والبداوي يوم غدٍ السبت.
وأوضحت المصادر أنَّ عملية التسليم قائمة "حتى الآن"، إلا إذا حصلت أمورٌ مُفاجئة وأرجأتها.
وقالت المعلومات إنَّ عملية التسليم المُتوقعة غداً قد تتمُّ بعيداً عن الإعلام، مشيرة إلى أنَّ "
حركة فتح
ستُسلم أسلحة ثقيلة من المخيمين"، وأضافت: "
قوات الأمن الوطني
الفلسطيني على جهوزية تامة لحفظ أمن
مخيم عين الحلوة
حتى وإن تم تسليم السلاح الثقيل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
