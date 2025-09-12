ترقّب.. ماذا سيشهد مخيم عين الحلوة؟

قالت معلومات " "، اليوم الجمعة، إنَّ اتصالات مُكثفة حصلت مُؤخراً بشأن خطوة تسليم سلاح ثقيل عائد لحركة "فتح" في مُخيمي والبداوي يوم غدٍ السبت.

وأوضحت المصادر أنَّ عملية التسليم قائمة "حتى الآن"، إلا إذا حصلت أمورٌ مُفاجئة وأرجأتها.



وقالت المعلومات إنَّ عملية التسليم المُتوقعة غداً قد تتمُّ بعيداً عن الإعلام، مشيرة إلى أنَّ " ستُسلم أسلحة ثقيلة من المخيمين"، وأضافت: " الفلسطيني على جهوزية تامة لحفظ أمن حتى وإن تم تسليم السلاح الثقيل".

