لبنان
جنبلاط استقبل فرانسوا هولاند في كليمنصو
Lebanon 24
12-09-2025
|
15:17
A-
A+
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي
،
وليد جنبلاط
، في كليمنصو،
الرئيس الفرنسي
السابق فرانسوا هولاند، في حضور الرئيس الحالي للحزب
النائب تيمور جنبلاط
، السيدة نورا
جنبلاط
، الدكتورة ديانا زعيتر جنبلاط، الشيخ جوي الضاهر وعقيلته السيدة داليا جنبلاط والنواب:
مروان حمادة
، هادي أبو الحسن،
وائل أبو فاعور
، فيصل الصايغ، وراجي
السعد
.
وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والاقليمية. (الوكالة الوطنية)
النائب تيمور جنبلاط
الوكالة الوطنية
وائل أبو فاعور
الرئيس الفرنسي
وليد جنبلاط
مروان حمادة
أبو فاعور
الاشتراكي
