جنبلاط استقبل فرانسوا هولاند في كليمنصو

Advertisement

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي ، ، في كليمنصو، السابق فرانسوا هولاند، في حضور الرئيس الحالي للحزب ، السيدة نورا ، الدكتورة ديانا زعيتر جنبلاط، الشيخ جوي الضاهر وعقيلته السيدة داليا جنبلاط والنواب: ، هادي أبو الحسن، ، فيصل الصايغ، وراجي .وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والاقليمية. (الوكالة الوطنية)