لبنان

ما حقيقة توقيف الجيش لباخرة فيول؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:56
قالت معلومات "لبنان24" إن الجيش أوقف قبالة شواطئ الذوق باخرة الفيول "HAWK" وذلك ضمن المياه الإقليمية اللبنانية.
وذكرت المصادر أنَّ الباخرة كانت ترسو قبالة معمل الجية الحراري ظهر اليوم، لكن الجيش لم يوقفها هناك بعدما قامت بإفراغ جزء من حمولتها.
 

وأوضحت المصادر أنَّه قبل ساعات، انطلقت الباخرة نحو الذوق ولا حمولة عليها، علماً أنه سبق أن بدأت بتفريغ الفيول فور وصولها إلى لبنان انطلاقاً من معمل الذوق الحراري ومن ثم معمل الجية.
 
 
وذكرت المعلومات أن عملية التوقيف حصلت بسبب إشكالية تتعلق بأوراق ومستندات خاصة بالباخرة، والمسألة مرتبطة بمديرية الجمارك.
 

إلى ذلك، قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنَّ حمولة الباخرة مُطابقة للمواصفات، وقد تم توزيعها بين معملي الذوق والجيّة لتغذية مخزون المؤسسة بالفيول لزوم توليد الكهرباء.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مديرية الجمارك

كهرباء لبنان

مديرية ال

اللبنانية

الجمارك

لبنان24

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24