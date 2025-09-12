ما حقيقة توقيف الجيش لباخرة فيول؟

قالت معلومات " " إن الجيش أوقف قبالة شواطئ الذوق باخرة الفيول "HAWK" وذلك ضمن المياه الإقليمية .

وذكرت المصادر أنَّ الباخرة كانت ترسو قبالة معمل الحراري ظهر اليوم، لكن الجيش لم يوقفها هناك بعدما قامت بإفراغ جزء من حمولتها.



وأوضحت المصادر أنَّه قبل ساعات، انطلقت الباخرة نحو الذوق ولا حمولة عليها، علماً أنه سبق أن بدأت بتفريغ الفيول فور وصولها إلى انطلاقاً من معمل الذوق الحراري ومن ثم معمل الجية.

وذكرت المعلومات أن عملية التوقيف حصلت بسبب إشكالية تتعلق بأوراق ومستندات خاصة بالباخرة، والمسألة مرتبطة بمديرية .