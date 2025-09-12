"التيكتوكر" في لبنان يعانون

Advertisement

يشكو عدد من صانعي المحتوى على "تيكتوك" في ، ولا سيما الذين يعتمدون على البثوث المباشرة كمصدر دخل شهري، من توقّف بعض المحلات عن إجراء عمليات سحب الأموال التي يجنونها.وبعد أن كانت الشركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة، بات "التيكتوكر" اليوم يواجهون صعوبة كبيرة في تحصيل أرباحهم، مع بقاء عدد محدود من الشركات التي ما زالت تؤمّن هذه العملية.وتشير معلومات إلى أنّه خلال نحو أسبوع قد تتوقف جميع عمليات السحب في لبنان، بسبب توقف عمل الشركة الموكلة بهذه الخدمة في البلد.