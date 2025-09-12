Advertisement

لبنان

"التيكتوكر" في لبنان يعانون

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:35
Doc-P-1416247-638933170680072513.jpeg
Doc-P-1416247-638933170680072513.jpeg photos 0
يشكو عدد من صانعي المحتوى على "تيكتوك" في لبنان، ولا سيما الذين يعتمدون على البثوث المباشرة كمصدر دخل شهري، من توقّف بعض المحلات عن إجراء عمليات سحب الأموال التي يجنونها.
وبعد أن كانت الشركات تتنافس على تقديم هذه الخدمة، بات "التيكتوكر" اليوم يواجهون صعوبة كبيرة في تحصيل أرباحهم، مع بقاء عدد محدود من الشركات التي ما زالت تؤمّن هذه العملية.


وتشير معلومات إلى أنّه خلال نحو أسبوع قد تتوقف جميع عمليات السحب في لبنان، بسبب توقف عمل الشركة الموكلة بهذه الخدمة في البلد.
المصدر: "رصد" لبنان 24
"خاص لبنان24"

