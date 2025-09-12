Advertisement

لبنان

عن "إبعاد حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-09-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1416253-638933179940134654.jpg
Doc-P-1416253-638933179940134654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن وضع "حزب الله" في لبنان لاسيما على صعيد تسليم أسلحته.
Advertisement


ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمرّ بمرحلة حرجة"، مشيراً إلى أن "قرار نزع سلاح حزب الله في لبنان اتُّخذ رغم وجود اختلافاتٍ في الرأي بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام"، وأضاف: "ما تقرر هو ألا تُنفذ الخطة إلا بعد انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها في لبنان ووقف عدوانها الجوي على حزب الله، وحلّ قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها".


وتابع: "منذ ذلك الحين، يُصرّح المُتحدثون باسم حزب الله، وأعضاء البرلمان، باسمه، بحذر شديد، داعين الحكومة إلى عدم الانجرار وراء ما تريده إسرائيل، لكنهم في الوقت نفسه يحتفلون بإنجاز معين أساسه إنه لم تُحدَّد أي جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، والأمرُ مشروط بوفاء إسرائيل بمطالبها".


ويزعمُ التقرير أنَّ "هناك إجماعا وطنيا في لبنان على ضرورة ترسيخ احتكار السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى، غياب قدرة فعلية على فرض الأمن لدى الجيش الذي يُشكل الشيعة نصف جنوده تقريباً، والذي يُعتبر أضعف عسكرياً بشكلٍ ملحوظ من حزب الله، رغم حصوله على الدعم الأميركي".


وتابع: "حزب الله يُقدّم استطلاعاتٍ رأيٍ عامٍّ حديثةً تُشير إلى أنَّ الجيشَ اللبناني يُنظر إليه على أنه ضعيفٌ للغاية وغيرُ قادرٍ على مواجهة العدوان الإسرائيلي، لا الآن ولا في المستقبل، ولذلك، فإنَّ سلاحَ المقاومة جزءٌ أساسيٌّ من مفهوم الأمن القومي اللبناني، وليس فقط المفهومَ الطائفيَّ الشيعيَّ".


وأكمل: "حتى الآن، دعمت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي الذي يقضي بضرورة بدء لبنان بنزع سلاح حزب الله عملياً، قبل اتخاذ خطوات رمزية ضده. إلا أن الحكومة اللبنانية تبنت موقف الثنائي الشيعي، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل ووقف هجماتها أولاً، مما يُنهي، ظاهرياً، عملية نزع السلاح. لذلك، يجب على إسرائيل أن تُخاطر من دون المساس بالأمن إطلاقاً، وأن تُعطي الحكومة الانتقالية في لبنان فرصة ذهبية لإبعاد حزب الله جانباً بالتراجع عن نقطة أو نقطتين من مبادرتها".


وختم: "بدلاً من الانتظار والمخاطرة بالتعرض للضغط الأميركي، يُمكن القيام بذلك الآن كبادرة حسن نية تُعزز الحكومة اللبنانية، وتُخفف في الوقت نفسه، ولو قليلاً، الضغط الدولي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
13/09/2025 01:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"عمليّة خاطفة" قد تحصل قريباً... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن إيران و"حزب الله"؟
lebanon 24
13/09/2025 01:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل "حزب الله" من المرفأ: إبعاد تهمة التعطيل
lebanon 24
13/09/2025 01:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الخطوات التي أدّت إلى "هزيمة" حزب الله... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
13/09/2025 01:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

البرلمان

المستقبل

حزب الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-12
16:48 | 2025-09-12
16:35 | 2025-09-12
16:17 | 2025-09-12
15:56 | 2025-09-12
15:43 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24