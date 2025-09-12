Advertisement

لبنان

آخر خبر.. الجيش يتسلم أسلحة من عين الحلوة!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:55
كشفت معلومات "لبنان24" أنّ "الجيش تسلم ليل الجمعة، سلاحاً ثقيلاً من موقع لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة في منطقة جبل الحليب".
وأوضحت المصادر أن "موقع الجيش الذي تسلم السلاح ملاصق تماماً لموقع الأمن الوطني، وقد أشرف على العملية قائد الأمن الوطني في صيدا العميد خالد الشايب".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

