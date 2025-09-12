Advertisement

لبنان

الموازنة وتعديل قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الثلثاء

Lebanon 24
12-09-2025 | 22:04
يعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم الثّلثاء المقبل في 16 الحالي، في السّراي الحكومي، للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ويتألّف جدول الأعمال من 18 بندًا، منها:
– متابعة البحث بمشروع الموازنة العامّة لعام 2026.
– عرض وزارة الدّاخليّة والبلديّات تقرير اللّجنة الوزاريّة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، والمكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النّواب.

ووقع وزير العدل عادل نصار مرسوم تعيين أعضاء المجلس العدلي، الذي يضم القضاة: سهيل عبود، سهير الحركة، أسامة منيمنة، جانيت حنا، كلنار سماحة، فادي صوان، حبيب رزق الله، ندى دكروب، رندا حروق وفادي العريضي.
وكتبت" الديار":يتوقع ان يصل فريق من صندوق النقد الدولي الى بيروت، لمواصلة المحادثات بين الطرفين، والوقوف على ما وصلت اليه الورشة التشريعية على صعيد الاصلاحات التشريعية المالية المطلوبة دوليا، كمدخل اساسي لاقرار الاتفاق بين الطرفين، رغم استبعاد المعنيين انجازه خلال ما تبقى من اشهر السنة الحالية.
وفيما تتوقع مصادر مالية ان تحوز موازنة 2026 «رضى» صندوق النقد، في ظل «تصفير العجز» فيها، نتيجة زيادة الرسوم والضرائب، تتخوف مصادر نيابية من ان تحمل معها الاشهر القليلة المقبلة انفجارا اجتماعيا واقتصاديا، مع تكاثر الملفات الاقتصادية والمعيشية العالقة، مع اصرار الدولة على ربط اي زيادات بزيادة المداخيل من اموال الطبقة العاملة، وفي ظل ازمة اجتماعية بدات تطل براسها مع بدء تطبيق قانون الايجارات الجديد، والذي على سبيل المثال يهدد اكثر من 300 مدرسة بالاقفال، ويضع الاف الطلاب في الشارع.

في مجال آخر، أشار مصرف لبنان إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يُعقّد جهود إعادة هيكلة ديون السندات الدولية. وأعلن أنّ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025. وأضاف أنّ قيمة احتياطيات لبنان من الذهب ارتفعت إلى 30.28 مليار دولار حتى منتصف 2025 بفضل ارتفاع أسعار الذهب.
