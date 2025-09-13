على بعد ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية.. الجيش يوقف سفينة "Hawk III"

Advertisement

اعلنت في بيان انه "بناءً على إشارة المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة "Hawk lll" مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج بالاشتراك مع والقوات الجوية في عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية".