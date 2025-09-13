Advertisement

لبنان

على بعد ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية.. الجيش يوقف سفينة "Hawk III"

Lebanon 24
13-09-2025 | 01:07
اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة "Hawk lll" مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية".
