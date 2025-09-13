تفاهم بين الحليفين

Advertisement

أفادت مصادر سياسية أنّ هناك نوعاً من التفاهم بين " " و" " يقوم على ضرورة تكثيف الضغط في المرحلة المقبلة لدفع إلى تحمّل مسؤولياتها في ملف .ويؤكد هذا التفاهم على أولوية ترميم المنازل المتضررة في الضاحية الجنوبية والجنوب، حيث يرى الطرفان أنّ أي مسار للتسوية السياسية المقبلة يجب أن يترافق مع واضح من الدولة بعملية إعادة الإعمار.وتشدد المصادر على أنّ هذا الشرط يشكل أساساً لتحركات الحزبين في الفترة المقبلة، إذ يعتبران أنّ إعادة إعمار الجنوب تمثل استحقاقاً وطنياً لا يمكن تجاوزه أو تأجيله.ويتهم " " رئيس الحكومةبتجاهل آليّة الكشف على الأضرار وتحديد التعويضات المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة للإغاثة،وعدم اقرارها ورصد الأموال لها.وبحسب لمجلس الجنوب هاشم ، فإنه "في حال إقرار هذه "الورقة-الالية"، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس حوالي 5 مليارات دولار".