عُلم أنَّ مسؤولين مُنظّمين في "
حزب الله
" اتخذوا إجراءات ميدانيّة استثنائية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد رفع منسوب الحذر داخل" الحزب" من إمكانية حصول أمرٍ مفاجئ خلال الفترة المُقبلة لاسيما من قبل العدو
الإسرائيلي
ضد
لبنان
.
وذكرت المصادر أيضاً أن التحذيرات من استخدام "الهواتف" قائمة، وهو سيناريو حصل سابقاً قبل أكثر من عام وتحديداً قبيل توسيع العدوان الإسرائيليّ على لبنان في أيلول 2024.
الخطوة هذه اتخذتها قيادات من حركتي "
حماس
" و "
الجهاد الإسلامي
" خلال الأيام الماضية، إذ تم تفادي استخدام الهواتف أيضاً، وفق ما كشف "
لبنان24
" في تقريرٍ سابق قبل يومين.
وتلفت المصادر إلى أنَّ "القيادات لن تكون معزولة عن العالم الخارجي"، لكنها تحتاجُ إلى الإبتعاد عن التقنيات المحمولة تفادياً لأي اختراق مُفاجئ.
المصدر:
لبنان 24
