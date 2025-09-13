Advertisement

لبنان

إجراءات استثنائية لـ"الحزب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1416317-638933484603238735.jpg
Doc-P-1416317-638933484603238735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أنَّ مسؤولين مُنظّمين في "حزب الله" اتخذوا إجراءات ميدانيّة استثنائية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد رفع منسوب الحذر داخل" الحزب" من إمكانية حصول أمرٍ مفاجئ خلال الفترة المُقبلة لاسيما من قبل العدو الإسرائيلي ضد لبنان.
Advertisement
وذكرت المصادر أيضاً أن التحذيرات من استخدام "الهواتف" قائمة، وهو سيناريو حصل سابقاً قبل أكثر من عام وتحديداً قبيل توسيع العدوان الإسرائيليّ على لبنان في أيلول 2024.
الخطوة هذه اتخذتها قيادات من حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" خلال الأيام الماضية، إذ تم تفادي استخدام الهواتف أيضاً، وفق ما كشف "لبنان24" في تقريرٍ سابق قبل يومين.
وتلفت المصادر إلى أنَّ "القيادات لن تكون معزولة عن العالم الخارجي"، لكنها تحتاجُ إلى الإبتعاد عن التقنيات المحمولة تفادياً لأي اختراق مُفاجئ.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وسط "تهديد يمني صريح".. إجراءات استثنائية لحماية نتنياهو
lebanon 24
13/09/2025 11:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
lebanon 24
13/09/2025 11:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ايلي خوري لـ"الحزب": عدم تسليمكم السلاح يخدم إسرائيل
lebanon 24
13/09/2025 11:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لـ"الحزب" عن السلاح: أقدس من أن يُنزع
lebanon 24
13/09/2025 11:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجهاد الإسلامي

الإسرائيلي

حزب الله

الإسلام

إسرائيل

لبنان24

إسلامي

الجهاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:18 | 2025-09-13
04:00 | 2025-09-13
03:57 | 2025-09-13
03:49 | 2025-09-13
03:45 | 2025-09-13
03:32 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24