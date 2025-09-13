Advertisement

عُلم أنَّ مسؤولين مُنظّمين في " " اتخذوا إجراءات ميدانيّة استثنائية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد رفع منسوب الحذر داخل" الحزب" من إمكانية حصول أمرٍ مفاجئ خلال الفترة المُقبلة لاسيما من قبل العدو ضد .وذكرت المصادر أيضاً أن التحذيرات من استخدام "الهواتف" قائمة، وهو سيناريو حصل سابقاً قبل أكثر من عام وتحديداً قبيل توسيع العدوان الإسرائيليّ على لبنان في أيلول 2024.الخطوة هذه اتخذتها قيادات من حركتي " " و " " خلال الأيام الماضية، إذ تم تفادي استخدام الهواتف أيضاً، وفق ما كشف " " في تقريرٍ سابق قبل يومين.وتلفت المصادر إلى أنَّ "القيادات لن تكون معزولة عن العالم الخارجي"، لكنها تحتاجُ إلى الإبتعاد عن التقنيات المحمولة تفادياً لأي اختراق مُفاجئ.