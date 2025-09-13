بعد توقيف الجيش باخرة "HAWK lll".. هذا ما قاله وزير الطاقة

Advertisement

صدر عن لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:"تحية الى الذي طارد الباخرة HAWK lll واستطاع توقيفها واعادها الى بعدما حاولت الفرار من المياه الاقليمية كونها كانت محجوزة لدى اللبنانية استنادا الى اشارة التمييزي.ان والمياه ما زالت تنتظر اي اشارة من ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط.مع التذكير ان تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة ان لا منع من ذلك حين اتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط".