لبنان

بعد توقيف الجيش باخرة "HAWK lll".. هذا ما قاله وزير الطاقة

Lebanon 24
13-09-2025 | 02:14
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:
"تحية الى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة HAWK lll واستطاع توقيفها واعادها الى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الاقليمية اللبنانية كونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استنادا الى اشارة النائب العام التمييزي.
ان وزارة الطاقة والمياه ما زالت تنتظر اي اشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط.
مع التذكير ان تفريغ الباخرة تم بعدما أبلغت السلطات القضائية وزارة الطاقة ان لا منع من ذلك حين اتت نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة على عينات من حمولة الباخرة في ثلاثة مختبرات معتمدة في الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط".
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة توقيف الجيش لباخرة فيول؟
lebanon 24
13/09/2025 13:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن السفينة "Hawk lll".. اصابات في صفوف الجيش وهذا ما أعلنته القيادة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معلومات عن تزوير مستندات "باخرة فيول".. وزارة الطاقة تتحرك
lebanon 24
13/09/2025 13:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
lebanon 24
13/09/2025 13:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24

