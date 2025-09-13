Advertisement

لبنان

"لا أحد يجرؤ".. ماذا بعد تسليم سلاح عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-09-2025 | 02:38
توقفت مصادر فلسطينية عند مسألة تسليم حركة "فتح" لسلاحٍ ثقيل كان بحوزتها من مخيم عين الحلوة، اليوم السبت، وذلك في تطوّر جديد على مسار نزع سلاح المُخيمات.
المصادر عينها سُئلت عما إذا كان هذا التسليم في عين الحلوة سينعكسُ سلباً على أمن المخيم، خصوصاً أن هناك جماعات مُسلحة ومطلوبون ينشطون داخله، فأجابت: "أمر التسليم لن يؤثر على الأمن الذي سيبقى مضبوطاً".
 

وتابعت: "ما من أحد يجرؤ على العبث بأمن المخيمات بعد التسليم.. الإشكالات التي تحصل فرديّة ويتم ضبطها وحلحلة أمرها، لكن التوجه العام هو الذهاب نحو معالجة مسألة السلاح بالتعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
