لبنان

"مجموعات" تُقلق "أمن بيروت"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:15
توقفت مصادر أمنية عند الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر بين تجار مخدرات في أماكن مُختلفة، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يزيدُ القوى الأمنية والجيش اندفاعاً لتكثيف العمليات التي تستهدف تلك المجموعات.
آخر حدثٍ حصل في هذا الإطار كان في منطقة تحويطة الغدير قرب بيروت، حيث اندلع اشتباك بين عدد من مروجي المخدرات. وقبل ذلك، وقع اشتباك عنيف في مخيم برج البراجنة بين تجار مخدرات، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والرعب.
 

وتلفت المصادر إلى أنّ الجهود المكثفة لمعالجة ظاهرة "التجار" الموزعين في مناطق مختلفة، تعتبرُ ضرورية ليس فقط لإحباط توسع انتشار المخدرات، بل أيضاً لحفظ الأمن في نقاطٍ تُعتبر مركزية وقريبة من بيروت، وتابعت: "إن مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة يقعان عند مدخل العاصمة، وأي اشتباك هناك يشكل تهديداً لأمنها لاسيما الطريق الأساسية المؤدية إليها.. لهذا، فإن الحل الحاسم هو الأساس".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24