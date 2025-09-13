"مجموعات" تُقلق "أمن بيروت"

توقفت مصادر أمنية عند الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر بين تجار مخدرات في أماكن مُختلفة، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يزيدُ القوى الأمنية والجيش اندفاعاً لتكثيف العمليات التي تستهدف تلك المجموعات.

آخر حدثٍ حصل في هذا الإطار كان في منطقة تحويطة قرب ، حيث اندلع اشتباك بين عدد من مروجي المخدرات. وقبل ذلك، وقع اشتباك عنيف في بين تجار مخدرات، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والرعب.