29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مجموعات" تُقلق "أمن بيروت"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-09-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقفت مصادر أمنية عند الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر بين تجار مخدرات في أماكن مُختلفة، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يزيدُ القوى الأمنية والجيش اندفاعاً لتكثيف العمليات التي تستهدف تلك المجموعات.
Advertisement
آخر حدثٍ حصل في هذا الإطار كان في منطقة تحويطة
الغدير
قرب
بيروت
، حيث اندلع اشتباك بين عدد من مروجي المخدرات. وقبل ذلك، وقع اشتباك عنيف في
مخيم برج البراجنة
بين تجار مخدرات، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والرعب.
وتلفت المصادر إلى أنّ الجهود المكثفة لمعالجة ظاهرة "التجار" الموزعين في مناطق مختلفة، تعتبرُ ضرورية ليس فقط لإحباط توسع انتشار المخدرات، بل أيضاً لحفظ الأمن في نقاطٍ تُعتبر مركزية وقريبة من بيروت، وتابعت: "إن مخيمي
شاتيلا
وبرج
البراجنة
يقعان عند مدخل العاصمة، وأي اشتباك هناك يشكل تهديداً لأمنها لاسيما الطريق الأساسية المؤدية إليها.. لهذا، فإن الحل الحاسم هو الأساس".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"
Lebanon 24
قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"
13/09/2025 13:40:05
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
13/09/2025 13:40:05
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة التجسس "سولت تايفون" تستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي
Lebanon 24
مجموعة التجسس "سولت تايفون" تستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي
13/09/2025 13:40:05
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
13/09/2025 13:40:05
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مخيم برج البراجنة
برج البراجنة
البراجنة
مخيم برج
شاتيلا
الغدير
غدير
تابع
قد يعجبك أيضاً
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
Lebanon 24
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
04:30 | 2025-09-13
13/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
Lebanon 24
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
06:19 | 2025-09-13
13/09/2025 06:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
Lebanon 24
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
06:17 | 2025-09-13
13/09/2025 06:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
Lebanon 24
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
06:03 | 2025-09-13
13/09/2025 06:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
Lebanon 24
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
06:00 | 2025-09-13
13/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-13
عين الحلوة "سلّم جزءاً من سلاحه".. العين على ملف آخر "حساس جداً"!
06:19 | 2025-09-13
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
06:17 | 2025-09-13
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
06:03 | 2025-09-13
ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة غداً الأحد؟
06:00 | 2025-09-13
14 مليون دولار للجيش... خطوة أميركيّة كافية لنزع سلاح "الحزب"؟
05:55 | 2025-09-13
نائب "حزب الله": اليوم تتكالب أغلب دول العالم علينا لكننا صامدون بعزيمتنا وبعقيدتنا
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 13:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24