لبنان

أرقام مُقلقة جداً.. لهذا السبب ارتفعت نسبة الجرائم في لبنان

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:45
لا يمر يوم في لبنان الا ونسمع عن جرائم قتل متعددة في مختلف المناطق ما يؤكد ان نسبة الجريمة ارتفعت بشكل مُخيف ومُقلق. 
فقد أشارت "الدولية للمعلومات" الى ان جرائم القتل ارتفعت بنسبة 33.3 في المئة منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، حيث بلغ عدد الجرائم لغاية نهاية شهر آب نحو 140 مُقارنة بـ 105 جرائم في العام الماضي.
أما عن أسباب هذا الإرتفاع الكبير، فتُشير الأرقام إلى ان ابرزها تفلت السلاح بشكل غير مسبوق وغياب الرادع والمشاكل الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتأزم.
في حين ان المطلوب من قبل القوى الأمنية التشدد بضبط السلاح، ومن القضاء تشديد العقوبات على جرائم القتل، ومن المجتمع المدني المُساعدة على الحد من التوتر الاجتماعي ما قد يُساهم في الحد من الجرائم.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجتمع المدني

العقوبات

بات على

القضاء

"خاص لبنان24"

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24