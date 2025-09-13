أرقام مُقلقة جداً.. لهذا السبب ارتفعت نسبة الجرائم في لبنان

Advertisement

لا يمر يوم في الا ونسمع عن جرائم قتل متعددة في مختلف المناطق ما يؤكد ان نسبة الجريمة ارتفعت بشكل مُخيف ومُقلق.فقد أشارت "الدولية للمعلومات" الى ان جرائم القتل ارتفعت بنسبة 33.3 في المئة منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، حيث بلغ عدد الجرائم لغاية نهاية شهر آب نحو 140 مُقارنة بـ 105 جرائم في العام الماضي.أما عن أسباب هذا الإرتفاع الكبير، فتُشير الأرقام إلى ان ابرزها تفلت السلاح بشكل غير مسبوق وغياب الرادع والمشاكل الاجتماعية والوضع الاقتصادي المتأزم.في حين ان المطلوب من قبل القوى الأمنية التشدد بضبط السلاح، ومن تشديد على جرائم القتل، ومن المُساعدة على الحد من التوتر الاجتماعي ما قد يُساهم في الحد من الجرائم.