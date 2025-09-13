كيف تربح القوات اللبنانية في الانتخابات؟

Advertisement

" "، كغيرها من الأحزاب السياسية في ، بدأت مبكرًا التحضير للانتخابات النيابية المقبلة. هذا الاستحقاق يشكّل بالنسبة إليها محطة مصيرية، إذ إن نتائج صناديق الاقتراع ستحدد حجمها ودورها في المرحلة المقبلة، خصوصًا وسط التحولات المتسارعة في المزاج الشعبي، والانقسامات الداخلية التي تعصف بالساحة . لكن السؤال المطروح: كيف يمكن أن تربح" القوات "الانتخابات، وكيف يمكن أن تخسرها؟تربح "القوات " في حال تمكنت من توسيع كتلتها النيابية بشكل ملحوظ. فهي تدرك أن الشرط الأول لأي نفوذ سياسي فعلي هو الحجم داخل ، وأن القدرة على فرض المواقف أو عرقلتها تنطلق من عدد المقاعد. لذلك، فإن رفع عدد النواب الذين يمثلونها سيكون أول معيار للنجاح. هذا الهدف يحتاج إلى عمل دؤوب على الأرض، وإلى إدارة معركة انتخابية مدروسة في كل دائرة.الربح الثاني يكمن في تعميق الفارق مع بقية الكتل المسيحية، لتتكرّس "القوات" القوة المسيحية الأكبر. إذ أن التنافس المسيحي ـ المسيحي يشكّل مفتاحًا أساسيًا لتحديد الزعامة السياسية داخل الشارع، وفي حال استطاعت "القوات" تحقيق تقدم نوعي على حساب خصومها، وخصوصًا " "، فانها ستعزز موقعها التفاوضي وتفرض نفسها لاعبًا أول.كذلك، يمكن ل"القوات" أن تربح في حال حصولها على أصوات سنّية وازنة، خصوصًا في الدوائر المختلطة حيث يلعب الصوت السني دورًا ترجيحيًا. فحجم المشاركة السنية، وطبيعة التحالفات في تلك الدوائر، سيؤثران مباشرة على قدرة "القوات" على الفوز بمقاعد إضافية. لذلك فإن أي تفاهم مع قواعد سنّية أو مع شخصيات مؤثرة داخل هذا المكوّن سيكون بمثابة مكسب انتخابي كبير.العامل الرابع الذي يعزز حظوظ "القوات" بالفوز هو انتهاء الحالة العونية نيابيًا، أو على الأقل تراجعها بشكل شبه كامل. فإذا ما تراجعت كتلة " الحر" وخسر حضوره الشعبي، ستصبح الطريق مفتوحة أمام "القوات" لتعزيز موقعها كرقم أول .في المقابل، تخسر "القوات اللبنانية" الانتخابات في حال لم يتحقق أي من هذه العوامل مجتمعة. فإذا عجزت عن توسيع كتلتها، أو لم تتمكن من جذب أصوات سنّية مؤثرة، وبقي الفارق مع خصومها محدودًا، فإن مكاسبها ستكون ضئيلة. كما أن خسارتها تتضاعف إذا تمكن وحلفاؤه من حصد الثلث المعطّل داخل المجلس النيابي. ففي هذه الحال، ستجد "القوات" نفسها أمام كتلة قادرة على تعطيل القرارات والتحكم بالاستحقاقات الكبرى، ما يضعف أي دور فعلي لها مهما كان حجم كتلتها.معركة" القوات"المقبلة هي معركة أرقام وتحالفات في آن واحد. فهي تحتاج إلى تعزيز حضورها النيابي وتوسيع قاعدتها، وإلى استثمار أي ضعف لدى خصومها المسيحيين، وإلى كسب دعم سنّي مؤثر، كي تتحول إلى قوة وازنة فعلًا. أما في حال تعثرت في هذه الشروط، فستكون النتيجة خسارة سياسية تجعلها في موقع المراقب أكثر من صانع القرار.