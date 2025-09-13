Advertisement

لبنان

في محلّة تلّ الزعتر – الدكوانة.. تدابير سير غداً هذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1416368-638933560815833754.jpeg
Doc-P-1416368-638933560815833754.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي أنه وبتاريخ 14-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 سيقام سباق الانجراف الثالث DRIFT في منطقة تل الزعتر – الدكوانة.
Advertisement

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور.
مواضيع ذات صلة
تدابير سير في كفرذبيان غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
13/09/2025 13:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على طريق سليم سلام.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
13/09/2025 13:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً
lebanon 24
13/09/2025 13:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في بيروت غداً.. إليكم نطاقها
lebanon 24
13/09/2025 13:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الدكوانة

كوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-13
06:19 | 2025-09-13
06:17 | 2025-09-13
06:03 | 2025-09-13
06:00 | 2025-09-13
05:55 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24