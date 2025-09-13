في محلّة تلّ الزعتر – الدكوانة.. تدابير سير غداً هذه تفاصيلها

Advertisement

أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي أنه وبتاريخ 14-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 سيقام سباق الانجراف الثالث DRIFT في منطقة تل الزعتر – .يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور.