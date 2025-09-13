Advertisement

لبنان

العماد هيكل زار عائلة الشهيد محمد حسام اسماعيل معزياً

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:57
Doc-P-1416378-638933604465028558.jpg
Doc-P-1416378-638933604465028558.jpg photos 0
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، برفقة عدد من ضباط الجيش، عائلة النقيب الشهيد في الجيش محمد حسام اسماعيل في بلدة داريا في اقليم الخروب، حيث قدم التعازي للعائلة ولأسرة الشهيد ووالديه، مثنيا على تضحيات الشهيد وحرصه على حماية الوطن والمواطنين في الجنوب وكل لبنان، مؤكدا وقوف قيادة الجيش الى جانب العائلة التي قدمت اغلى ما عنده.
قيادة الجيش

رودولف هيكل

الشهيد محمد

قائد الجيش

محمد حسام

شهيد محمد

ش محمد

حمد حس

فيديو
