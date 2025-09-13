العماد هيكل زار عائلة الشهيد محمد حسام اسماعيل معزياً

زار العماد ، برفقة عدد من ضباط الجيش، عائلة النقيب الشهيد في الجيش اسماعيل في بلدة داريا في اقليم الخروب، حيث قدم التعازي للعائلة ولأسرة الشهيد ووالديه، مثنيا على تضحيات الشهيد وحرصه على حماية الوطن والمواطنين في الجنوب وكل ، مؤكدا وقوف الى جانب العائلة التي قدمت اغلى ما عنده.

