تفاصيل جديدة عن السفينة "Hawk lll".. اصابات في صفوف الجيش وهذا ما أعلنته القيادة

Advertisement

أعلنت أنه وفي خلال ليل ١٢-٢٠٢٥/٩/١٣، بعد ورود معلومات إلى البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة المختص، باشرت دورية من تنفيذ عملية مطاردة السفينة "Hawk lll" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، ونتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع ، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من ، ثم أعادتها إلى مرفأ ضبية.أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص.