اتصال بين سلام ومحمود عباس.. هذا ما دار بينهما

أعلن رئيس الحكومة عبر حسابته على موقع اكس انه اتصل بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة "إعلان " الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من وفرنسا لشكرهم على رعايتهم لهذا "الإعلان" وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة .

