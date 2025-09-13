Advertisement

لبنان

اتصال بين سلام ومحمود عباس.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1416387-638933605005887234.webp
Doc-P-1416387-638933605005887234.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابته على موقع اكس انه اتصل بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة "إعلان نيويورك" الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لشكرهم على رعايتهم لهذا "الإعلان" وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة فلسطين.
 
Advertisement





مواضيع ذات صلة
اتصال بين سلام وماكرون.. وهذا ما دار بينهما
lebanon 24
13/09/2025 13:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين عون والسيسي.. هذا ما دار خلاله
lebanon 24
13/09/2025 13:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار بينهما
lebanon 24
13/09/2025 13:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات بين نواف سلام ونظيره الأردني... هذا ما دار بينهما
lebanon 24
13/09/2025 13:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الجمعية العامة

محمود عباس

نواف سلام

السعودية

المملكة

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-13
06:19 | 2025-09-13
06:17 | 2025-09-13
06:03 | 2025-09-13
06:00 | 2025-09-13
05:55 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24