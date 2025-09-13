شيخ العقل التقى الحبتور: نعوّل على المخلصين للنهوض بوطننا



التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دارته رجل الأعمال السيد خلف الحبتور على رأس وفد من مجموعته رافقه القاضي الشيخ خلدون عريمط.واثناء اللقاء، اعرب الحبتور عن "امتنانه وشكره لسماحة شيخ العقل على ما كتبه عنه حسن سابقاً وعلى حفاوة الاستقبال وصدق المودة"، مبديا "تفاؤله بعودة إلى سابق عهده، والانطلاق به على السكة الصحيحة من الإصلاح والسيادة والاستقرار والازدهار، وبما يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار"، ومنوها "بالطائفة الدرزية التي هي طائفة كرم ومعروف، والتي تربطنا بها والجبل عموماً وبالعديد من ابنائه علاقات وثيقة تمتد عبر التاريخ".

بالمقابل رحب شيخ العقل بالحبتور في "دارته، وهي دارة كل المخلصين من العرب وأصدقاء لبنان، مشيراً الى ان الحبتور هو احد كبار هؤلاء الاصدقاء المخلصين، الذين يعوّل وطننا عليهم، للنهوض به وتعزيز ثقة العالم به حاضراً ومستقبلاً".



وقد شكل اللقاء فرصة لتناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبما يبعث على الأمل لقيام لبنان جديد، من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز السيادة وإجراء الإصلاحات المطلوبة، كما تناول اللقاء واقع الطائفة الدرزية واصالة انتمائها التاريخي، وما واجهته في أخيراً من تحديات.