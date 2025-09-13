خواجة: الجيش بحاجة إلى دعم مطلق ليتمكن من حماية الوطن

Advertisement

أكّد خواجة أن خطة الجيش بشأن تنظيم السلاح هي خطة موضوعيّة بامتياز، مشدّدًا على أن "السلاح يبقى مصدر حماية للبنان، في ظل التهديدات المتكررة التي يواجهها".وأوضح في حديث عبر "صوت كل "، أن " لا تهوى الحروب، لكنها تدافع عن النفس"، مشيرًا إلى أن " بحاجة إلى دعم مطلق ليتمكن من حماية الوطن، رافضًا في الوقت نفسه الخضوع لإسرائيل".كما انتقد خواجة ما وصفه بـ"النفاق الأميركي"، مشيرًا إلى أن "لبنان التزم منذ اللحظة الأولى بوقف إطلاق النار، بينما تواصل انتهاكاتها".وحول الطارئة المنعقدة في قطر، استبعد خواجة قطع العلاقات بين قطر وإسرائيل، معتبرًا أنه "يجب أن تبادر التي أقامت علاقات مع إسرائيل إلى وقفها، لإيصال رسالة واضحة للإسرائيليين والأميركيين بأن هذا الواقع لا يمكن القبول به".وعن الإنتخابات النيابية المقبلة، أكّد خواجة أن "الأحزاب الكبيرة تحافظ على مكانتها والإستعدادات انطلقت".