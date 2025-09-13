Advertisement

لبنان

الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:54
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن الدوحة "ستستضيف بعد غد الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة".
وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد".

وأكد أن" انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".
لبنان

عربي-دولي

رئيس مجلس الوزراء

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

الدول العربية

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

إسرائيل

القطرية

