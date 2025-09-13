الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة

Advertisement

أعلن مستشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن الدوحة "ستستضيف بعد غد الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة".وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد".وأكد أن" انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة ، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه ".