لبنان

الحبتور زار شيخ العقل... هذا ما دار بينهما خلال اللقاء

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:29
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يرافقه وفد من مجموعته.
Doc-P-1416401-638933624274178837.png
Doc-P-1416401-638933624274178837.png photos 0
واثناء اللقاء اعرب الحبتور عن "امتنانه وشكره لسماحة شيخ العقل على ما كتبه عنه حسن سابقاً وعلى حفاوة الاستقبال وصدق المودة"، مبديا "تفاؤله بعودة لبنان إلى سابق عهده، والانطلاق به على السكة الصحيحة من الإصلاح والسيادة والاستقرار والازدهار، وبما يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار"، ومنوها "بالطائفة الدرزية التي هي طائفة كرم ومعروف، والتي تربطنا بها والجبل عموماً وبالعديد من ابنائه علاقات وثيقة تمتد عبر التاريخ".


بالمقابل رحب شيخ العقل بالحبتور في "دارته، وهي دارة كل المخلصين من العرب وأصدقاء لبنان، مشيراً الى ان السيد الحبتور هو احد كبار هؤلاء الاصدقاء المخلصين، الذين يعوّل وطننا عليهم، للنهوض به وتعزيز ثقة العالم به حاضراً ومستقبلاً".


وشكل اللقاء فرصة لتناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبما يبعث على الأمل لقيام لبنان جديد، من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز السيادة وإجراء الإصلاحات المطلوبة، كما تناول اللقاء واقع الطائفة الدرزية واصالة انتمائها التاريخي، وما واجهته في سوريا أخيراً من تحديات.
طائفة الموحدين الدروز

الموحدين الدروز

سامي أبي المنى

الإماراتي

الإمارات

الموحدين

الطائف

الدروز

