لبنان

قوى الأمن توقف سوري ولبناني بتهمة ترويج المخدرات في جبل لبنان

Lebanon 24
13-09-2025 | 05:17
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول:

– قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة بئر حسن – الرّحاب. وبنتيجة المتابعة وعمليّة رصد دقيقة، وبتاريخ 25-6-2025، أوقفته دوريّة من المفرزة في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه يدعى:

   – م. ع. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري الجنسيّة)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على موادّ مخدّرة مختلفة الأنواع (الكريستال، السيلفيا، حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة…) مقسّمة داخل أكياس من النايلون صغيرة الحجم، ومعدّة للتّرويج.

– قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات ضمن محلّة الحدت – شارع الميكانيك.

بناءً عليه، وبعد عمليات رصد ومراقبة، نصبت قوة من المفرزة كمينًا محكمًا له بتاريخ 9-9-2025، أسفر عن توقيفه بعملية خاطفة. وقد تبيّن أنه يُدعى:

– أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

وذلك أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع “JR” لون أزرق، دون لوحات.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته:

-/27/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة مخدّرة بيضاء اللون

– كمية من مادّة حشيشة الكيف

– مسدّس حربي مع ممشط و/4/ طلقات

– مبلغ مالي من عملات متعدّدة

– هاتفان خلويان

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختصّ. 
