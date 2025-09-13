29
لبنان
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية
Lebanon 24
13-09-2025
|
05:30
A-
A+
اعتبر رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل التي تصادف غداً ، ان اغتياله " لم يكن مجرد تغييب لرئيس
جمهورية
او لزعيم سياسي فحسب ، بل كان أيضا محاولة لقتل حلم لبناني أصيل، لكن الأحلام
لا تموت
بموت أصحابها، بل تبقى حية في قلوب الذين يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها".
واضاف
الرئيس عون
: " لقد كان الرئيس الشهيد رمزاً للعزيمة والإصرار على بناء
لبنان
قوي وموحد ، فهو آمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل وطن حر ومستقل، وكانت رؤيته للبنان رؤية دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، متقدمة في نهضتها."
وختم الرئيس عون : " اليوم وبعد عقود من استشهاده، لا تزال المبادئ التي ضحى من أجلها من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون وأبرزها لبنان الحر المستقل السيد، لبنان الذي يعيش فيه جميع أبنائه بكرامة وأمان، لبنان القوي بوحدة شعبه وتضامن مكوناته".
