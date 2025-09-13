Advertisement

لبنان

الرئيس عون في ذكرى استشهاد الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية

Lebanon 24
13-09-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1416409-638933635491164031.png
Doc-P-1416409-638933635491164031.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتبر  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل التي تصادف غداً ، ان اغتياله " لم يكن مجرد تغييب لرئيس جمهورية او لزعيم سياسي فحسب ،  بل كان أيضا  محاولة لقتل حلم لبناني أصيل، لكن الأحلام لا تموت بموت أصحابها، بل تبقى حية في قلوب الذين يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها".
Advertisement

واضاف الرئيس عون : " لقد كان الرئيس الشهيد  رمزاً للعزيمة والإصرار على بناء لبنان قوي وموحد ، فهو آمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل وطن حر ومستقل، وكانت رؤيته للبنان  رؤية دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، متقدمة في نهضتها."

وختم الرئيس عون : " اليوم  وبعد عقود من استشهاده، لا تزال المبادئ التي ضحى من أجلها من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون وأبرزها لبنان الحر المستقل السيد، لبنان الذي يعيش فيه جميع أبنائه بكرامة وأمان، لبنان القوي بوحدة شعبه وتضامن مكوناته".
مواضيع ذات صلة
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
lebanon 24
13/09/2025 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
lebanon 24
13/09/2025 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل في ذكرى 4 آب: جلسة الثلاثاء مفصلية
lebanon 24
13/09/2025 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق والسيادة لا تتجزأ
lebanon 24
13/09/2025 15:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

لا تموت

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2025-09-13
08:43 | 2025-09-13
08:22 | 2025-09-13
08:15 | 2025-09-13
07:59 | 2025-09-13
07:30 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24