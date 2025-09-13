Advertisement

لبنان

"حزب الله" استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا

Lebanon 24
13-09-2025 | 05:41
 استقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب بمدينة صيدا، الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير المدينة برئاسة مختار حي الشارع أسامة البني، في زيارة خاصة ضمن جولة على مختلف الفعاليات السياسية بمناسبة انتخابها.
واطلع البني ووفد الرابطة على أجواء الانتخابات التي أدت إلى فوز أعضاء الهيئة بالتزكية، ما يعكس روح التضامن الداخلي بين مخاتير المدينة، مؤكدين "انفتاح الرابطة على التواصل والتعاون مع جميع الفعاليات السياسية والدينية وكافة مكونات المدينة".


وخلال اللقاء، عرضت الهيئة رؤيتها للعمل المستقبلي لتنظيم عمل المخاتير في الدوائر والمصالح الرسمية، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، إلى جانب تعزيز دورهم ومتابعة شؤونهم وقضاياهم.


بدوره، وجه الشيخ ضاهر، باسم قيادة "حزب الله"، التهنئة للهيئة الإدارية الجديدة على فوزها بالتزكية، مؤكدا "وقوف الحزب إلى جانب الرابطة ومخاتير المدينة لما فيه مصلحة المواطنين".
