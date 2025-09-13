Advertisement

لبنان

مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1416432-638933666569506818.png
Doc-P-1416432-638933666569506818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب حسن مراد، خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع، أنّها "خطوة عملية في مسار التنمية المتوازنة ورسالة بأن المنطقة ليست هامشية".
Advertisement
 
ودعا مراد إلى إنماء متوازن يشمل كل المناطق لا العاصمة فقط، لأن العدالة في التنمية مفتاح الاستقرار.

وشدّد على التمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة، والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات، وضرورة إعادة الودائع للمودعين، ورفض منطق المحاصصة والزبائنية.
وأدان مراد العدوان على دولة قطر الشقيقة، وحذّر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.
 
وقال: "يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعدم جعل لبنان ساحة لتهديد استقرارها". 
 

 

 
مواضيع ذات صلة
جعجع خلال افتتاح مهرجانات الارز للـ"mtv": بدنا نعمل مهرجان لنحتفل بالجمهورية الجديدة
lebanon 24
13/09/2025 15:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة... افتتاح مركز امتحانات قيادة سوق السيارات
lebanon 24
13/09/2025 15:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مراد: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا
lebanon 24
13/09/2025 15:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مراد: لبنان ليس ميدانًا للصراعات الخارجية بل رسالة سلام
lebanon 24
13/09/2025 15:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

اتفاق الطائف

الأمن القومي

الإسرائيلي

دولة قطر

إسرائيل

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2025-09-13
08:43 | 2025-09-13
08:22 | 2025-09-13
08:15 | 2025-09-13
07:59 | 2025-09-13
07:30 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24