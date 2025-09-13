مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية

Advertisement



وأدان مراد العدوان على الشقيقة، وحذّر من خطر المشروع على العربي.وقال: "يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الشقيقة وعدم جعل ساحة لتهديد استقرارها".

ودعا مراد إلى إنماء متوازن يشمل كل المناطق لا العاصمة فقط، لأن العدالة في التنمية مفتاح الاستقرار.وشدّد على التمسك باتفاق كمرجعية وطنية جامعة، والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات، وضرورة إعادة الودائع للمودعين، ورفض منطق المحاصصة والزبائنية.