لبنان

غارة إسرائيلية على عيترون تؤدي إلى استشهاد عنصر من "الحزب"

Lebanon 24
13-09-2025 | 08:15
أدّت الغارة التي استهدفت منطقة عيترون في جنوب لبنان إلى استشهاد أحد عناصر "حزب الله"، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي
