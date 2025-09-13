29
لبنان
غارة إسرائيلية على عيترون تؤدي إلى استشهاد عنصر من "الحزب"
Lebanon 24
13-09-2025
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدّت الغارة التي استهدفت منطقة
عيترون
في
جنوب لبنان
إلى استشهاد أحد عناصر "
حزب الله
"، وذلك بحسب ما أعلن الجيش
الإسرائيلي
.
