هيكل قدّم التعازي لشهداء الجيش الثلاثة: دماؤهم غالية ونحن أوفياء لها

قدم العماد رودولف هيكل التعازي لعائلة أحد الضباط في بلدة شحيم - وعائلة أحد العسكريين في بلدة شهابية الفاعور - ، كانا استشهدا أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو بعد سقوطها في منطقة .

وأكد العماد هيكل أن تفتخر بشهدائها وتكبر بهم وتستمد منهم والقوة، مثمنًا تضحيات عائلات ، ومعتبرًا أن الجيش يمثل العائلة الأوسع لذوي الشهداء ويعمل على متابعة أوضاعهم باستمرار.



وأشار إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ مهمات أساسية وصعبة وبالغة الدقة، وتبذل مع سائر الوحدات جهودًا جبارة للوصول بالوطن إلى بر الأمان.







وقدم قائد الجيش التعازي بأحد العسكريين الشهداء في بلدة العبودية - ، كان استشهد جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور.



وقال هيكل متوجهًا إلى ذوي الشهيد: "دماء شهدائنا غالية ونحن أوفياء لها. إنني ألمس محبتكم وثقتكم وصلابتكم كلما دخلتُ إلى منزل من الجيش، وإن اتحاد عائلات الشهداء حول الجيش دليل على ما تتميز به من وطنية. نحن مستمرون من أجل واللبنانيين ولن تثنينا الصعوبات عن أداء واجبنا".