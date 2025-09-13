Advertisement

لبنان

هيكل قدّم التعازي لشهداء الجيش الثلاثة: دماؤهم غالية ونحن أوفياء لها

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:12
قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلة أحد الضباط في بلدة شحيم - الشوف وعائلة أحد العسكريين في بلدة شهابية الفاعور - زحلة، كانا استشهدا أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة.
وأكد العماد هيكل أن المؤسسة العسكرية تفتخر بشهدائها وتكبر بهم وتستمد منهم العزم والقوة، مثمنًا تضحيات عائلات الشهداء، ومعتبرًا أن الجيش يمثل العائلة الأوسع لذوي الشهداء ويعمل على متابعة أوضاعهم باستمرار.


وأشار إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ مهمات أساسية وصعبة وبالغة الدقة، وتبذل مع سائر الوحدات جهودًا جبارة للوصول بالوطن إلى بر الأمان.



وقدم قائد الجيش التعازي بأحد العسكريين الشهداء في بلدة العبودية - عكار، كان استشهد جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور.

وقال هيكل متوجهًا إلى ذوي الشهيد: "دماء شهدائنا غالية ونحن أوفياء لها. إنني ألمس محبتكم وثقتكم وصلابتكم كلما دخلتُ إلى منزل شهيد من الجيش، وإن اتحاد عائلات الشهداء حول الجيش دليل على ما تتميز به من وطنية. نحن مستمرون من أجل لبنان واللبنانيين ولن تثنينا الصعوبات عن أداء واجبنا".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24