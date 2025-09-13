Advertisement

لبنان

أرسلان يستقبل ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في لبنان

Lebanon 24
13-09-2025 | 13:29
استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان في دارته في خلدة، ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في لبنان عبد السلام أحمد على رأس وفد مرافق. وجرى خلال اللقاء عرضٌ لآخر المستجدّات السياسية والأمنية في المنطقة، ولا سيّما الأحداث في محافظة السويداء – سوريا.
ونقل أحمد تحيات القائد العام لقوّات سوريا الديمقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، مؤكّداً على "متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأكراد والدروز"، ومشدّداً على وقوف "قسد" "إلى جانب أهالي السويداء خصوصاً، والشعب السوري عموماً".
 


بدوره، أثنى أرسلان على "دور الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ووقوفها إلى جانب أهلنا في محافظة السويداء"، متوجهاً بالشكر على "كل التقديمات والمساعدات التي تم إرسالها من قبلهم".
 
 
 
