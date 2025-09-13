أرسلان يستقبل ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا في لبنان

استقبل رئيس اللبناني النائب السابق في دارته في خلدة، ممثّل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق في عبد السلام رأس وفد مرافق. وجرى خلال اللقاء عرضٌ لآخر المستجدّات السياسية والأمنية في المنطقة، ولا سيّما الأحداث في محافظة السويداء – سوريا.

ونقل أحمد تحيات القائد العام لقوّات سوريا (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، مؤكّداً على "متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين والدروز"، ومشدّداً على وقوف "قسد" "إلى جانب أهالي السويداء خصوصاً، والشعب السوري عموماً".