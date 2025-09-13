Advertisement

لبنان

سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-09-2025 | 13:39
مع الحديث عن إمكانية ارتفاع سعر ليرة الذهب عالمياً، شهد سوق الصاغة تهافتاً لمواطنين على شراء "ليرات" جديدة.
وتبيّن أن سعر الشراء قد بلغ 825 دولاراً أميركياً، اليوم السبت، فيما بلغ سعر المبيع 810 دولارات.
 

وحالياً، فإنَّ بورصة الذهب غير مُستقرة، إذ قد تشهد الأسعار ارتفاعاً إضافياً وفق ما قال أحد العاملين في مجال الذهب لـ"لبنان24".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

