سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟

مع الحديث عن إمكانية ارتفاع سعر ليرة عالمياً، شهد سوق الصاغة تهافتاً لمواطنين على شراء "ليرات" جديدة.

وتبيّن أن سعر الشراء قد بلغ 825 دولاراً أميركياً، اليوم السبت، فيما بلغ سعر المبيع 810 دولارات.